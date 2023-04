Junta de VFX celebra o 25 de Abril

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira apresentou um cartaz vasto de actividades de entrada livre para celebrar o 25 de Abril na cidade. Este ano o mote é “Não há donos de Abril” e no dia 20 inaugura a exposição de artes plásticas de Rui Olivença “Liberdade - a árvore e o cravo” na galeria de exposições da junta de freguesia. Para 22 de Abril está programada a realização do percurso “Neo-Realismo em Vila Franca de Xira” com partida da associação Alves Redol, no Mercado Municipal de VFX, gratuito mas sujeito a inscrição prévia.

Dia 24 de Abril será projectado no auditório da junta de freguesia o filme “Ecos da Vermelha” de Bruno Teixeira. Já no dia 25 de Abril, feriado nacional, haverá insufláveis e actividades infantis em Povos, com demonstração de artes plásticas, música e caminhada cultural. O ringue de Povos vai receber várias provas desportivas. O programa termina a 27 de Abril com uma palestra dedicada ao 25 de Abril por Jorge Sousa Gomes, director de História e Cultura Militar do Exército, às 19h00, no auditório da junta de freguesia.