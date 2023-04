Protecção social é o tema principal das comemorações do 25 de Abril em Salvaterra

Exposições, concertos, actividades desportivas e gastronómicas vão fazer parte das comemorações do 49º aniversário do 25 de Abril em Salvaterra de Magos.

A Câmara de Salvaterra de Magos, em parceria com as uniões e juntas de freguesia e colectividades do concelho, está a preparar as comemorações do 49º aniversário do 25 de Abril em Salvaterra de Magos. “A Protecção Social – Evolução histórica no concelho de Salvaterra de Magos” é o mote das comemorações deste ano, que se realizam de 21 de Abril a 1 de Maio.

No mercado municipal vai apresentar-se o o projecto Praça ComVida; na biblioteca municipal vai decorrer a apresentação do livro “A morte tão perto que não a vemos”, do escritor Domingos Lobo, ex-autarca em Salvaterra de Magos, onde tem uma rua com o seu nome. O concerto com os “Índios da Meia Praia”, um tributo a Zeca Afonso e amigos da luta, realiza-se na Casa do Povo de Muge. No dia 23 de Abril é inaugurada a exposição “CBES Glória do Ribatejo: 38 anos a promover a solidariedade na comunidade”, com uma homenagem ao presidente da instituição Rogério Monteiro.

No Dia da Liberdade, o Mercado de Cultura de Marinhais vai receber a sessão solene da assembleia municipal, às 10h15, precedida da abertura da exposição “A Protecção Social – Evolução histórica no concelho de Salvaterra de Magos” com momento musical a cargo de Laura Macedo e Ricardo Neiva, ex-concorrentes do programa The Voice da RTP. No mesmo dia vai ser inaugurado o campo de padel no Parque de Merendas de Muge.