Salvaterra de Magos recebe pela primeira vez exposição de Lego

A Câmara de Salvaterra de Magos, em parceria com a Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), vai receber, pela primeira vez, uma exposição de construções em peças de Lego. O evento realiza-se de 24 de Abril a 5 de Maio, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. Durante o evento vai ser possível observar construções de diversas temáticas nomeadamente City e Star Wars com MOCs (My Own Criation).

As peças em exposição fazem parte da colecção particular do construtor Gerardus Brands, um empresário residente no concelho de Salvaterra de Magos. A iniciativa, que contou também com a organização do “Caldas Fan Event – Capital das Construções LEGO”, faz parte do trabalho de final de curso de um grupo de alunos do curso técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, da EPSM. A exposição faz parte da componente prática do projecto dos alunos.

O objectivo principal é promover a criatividade e diversão através de peças Lego mas também potenciar momentos de partilha e convívio. As entradas são gratuitas e horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00.