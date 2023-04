24 Horas de Le Mans em miniatura na Póvoa de Santa Iria

O Bela Vista Slot Clube da Póvoa de Santa Iria promoveu as suas 24 horas históricas, um evento singular onde durante 24 horas é recriada a famosa corrida de Le Mans, em França, só que em slot cars onde os pilotos se vão revezando a cada 25 minutos. Seis equipas, uma delas representando a região ribatejana, rivalizou com equipas de todo o país e uma equipa francesa. Na prova os pequenos carros percorreram qualquer coisa como 300 km reais em pista e completaram perto de sete mil voltas. Na foto estão os seis pilotos que arrancaram na prova de 24 horas, que acabou por ser vencida pela equipa GAS (Grupo de Amigos do Slot Car), composta por Nuno Covão, Nuno Covão júnior, João Serrano, Pedro Menezes, João Cavaco e Rui Carriço.