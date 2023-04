Juventude Ouriense ergueu troféu de campeão interdistrital de futsal feminino

Após a conquista do título no início do mês transacto com uma vitória expressiva diante do SC Ferreira do Zêzere, as jogadoras da Juventude Ouriense receberam as medalhas e o troféu correspondentes à vitória no Campeonato Interdistrital de Futsal Feminino. A cerimónia decorreu na tarde de sábado, 8 de Abril, no Pavilhão do Caneiro, em clima de festa, e antecedeu o jogo com o Núcleo SCP Pombal, a contar para a Taça Nacional de Promoção, onde 24 equipas do país lutam pelas únicas três vagas de acesso à Segunda Divisão Nacional.

O Campeonato Interdistrital de Futsal Feminino é organizado pela Associação de Futebol de Santarém e Associação de Futebol de Castelo Branco e, além de representantes das duas entidades, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, participou na cerimónia de consagração da Juventude Ouriense como Campeão Interdistrital de Futsal Feminino.