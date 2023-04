População da região convidada a percorrer o Tejo de canoa

O projecto “Mais Lezíria”, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), desafia os habitantes da região a percorrer o rio Tejo de canoa, em quatro etapas, a primeira das quais com ponto de partida na Golegã. Em comunicado, a CIMLT afirma que o “Tejo e a beleza única da sua paisagem natural” são “espaço privilegiado para a prática de actividade desportiva” sendo que a actividade vai permitir percorrer troços do rio entre Chamusca e Santarém (27 de Maio), Santarém e Valada (17 de Junho) e Valada e Azambuja (1 de Julho). A primeira etapa decorreu a 15 de Abril. As inscrições na página eletrónica da CIMLT são gratuitas, mas obrigatórias, estando a actividade limitada a um máximo de 100 participantes, afirma a nota.