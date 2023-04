Ténis de Santarém participa em projecto de inclusão social

O Clube de Ténis e Padel de Santarém está a colaborar com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), num projecto de ténis inclusivo para integração social. O projecto, que se designa de “Integra Ténis”, consiste no clube receber utentes de várias instituições de Santarém para dar a conhecer a modalidade de ténis e promover o desenvolvimento físico, coordenativo, desportivo e contribuindo para integração social e um estilo de vida activo e saudável.

O projecto inclui instituições que englobam na sua actividade principal a integração e apoio de situações sociais como: populações emigrantes, famílias desfavorecidas, minorias étnicas e pessoas com deficiências. O projecto realiza-se exclusivamente com instituições de Santarém, abrangendo praticantes de todas as idades, desde os mais pequenos do infantário do Choupal, aos mais velhos da associação FARPA.