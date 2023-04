Comissão reuniu em Ourém no âmbito dos incêndios florestais

A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais reuniu na quinta-feira, 13 de Abril, no salão nobre do edifício sede do município de Ourém, para aprovar, por unanimidade, o Plano Operacional Municipal (POM) para o ano 2023. O documento foi apresentado pelo responsável do Gabinete Técnico Florestal, Nuno Touret.

O POM tem por objectivo a operacionalização de todas as acções no âmbito dos incêndios florestais, nomeadamente a coordenação de meios humanos, técnicos e materiais dos diferentes agentes envolvidos na prevenção, vigilância e combate aos incêndios florestais. A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais é um órgão de coordenação, de natureza deliberativa, encarregue da operacionalização do Sistema de Gestão Integrada de Fogos à escala municipal. Em representação do presidente da câmara municipal, o vereador Rui Vital dirigiu a sessão.