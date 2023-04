Festival do lagostim e peixe do rio em Ferreira do Zêzere

A Câmara de Ferreira do Zêzere promove, de 22 a 25 de Abril, o Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio, oportunidade para dar a conhecer o património natural, arqueológico, arquitectónico e cultural do concelho. Em comunicado, o município afirma que os restaurantes, cafés e pastelarias aderentes darão a provar “variadas receitas com base nos produtos endógenos do rio Zêzere: lagostim e peixe do rio”, em versões mais tradicionais ou mais contemporâneas.

Como exemplos, a autarquia refere a sopa de peixe com lagostim, lagostim salteado, em creme, de caril, em risoto ou em empadas e rissóis, peixe de rio frito com migas e arroz de tomate ou com arroz de feijão, cogumelos recheados com lagostim e açorda de lagostim no pão, entre outros.