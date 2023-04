Orçamento Participativo de Azambuja em fase de apresentação de propostas

Propostas para o Orçamento Participativo de Azambuja podem ser enviadas até 5 de Maio.

Está a decorrer até 5 de Maio a fase de apresentação de propostas do Orçamento Participativo (OP) de Azambuja, podendo os interessados participar através da plataforma op.cm-azambuja.pt. Para esta edição está contemplada uma verba global de 120 mil euros destinada a financiar as propostas mais votadas, num montante máximo de 15 mil euros a cada projecto.

No OP podem ser apresentadas propostas concretas - duas por cada participante - nas áreas da educação e juventude; cultura e património; turismo e promoção económica; desporto; saúde e acção social; espaços públicos; infraestruturas viárias, acessibilidade e mobilidade; protecção ambiental, energia e sustentabilidade; reabilitação e requalificação urbana; segurança e protecção civil.

Podem participar cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos, residentes ou naturais do concelho de Azambuja, e só o poderão fazer em nome individual, pelo que não serão aceites candidaturas em nome de organizações ou outras pessoas colectivas.