Sessão de informação sobre “Habitação e Energia” em Santarém

O município de Santarém e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) realizam, na quinta-feira, 20 de Abril, pelas 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma sessão de informação sobre “Habitação e Energia” para dar a conhecer as medidas e apoios existentes para as famílias. Em comunicado, a Câmara de Santarém afirma que a iniciativa visa esclarecer os munícipes num “período conturbado pelo qual as famílias portuguesas estão a passar”.

O município tem a funcionar, na antiga Escola Prática de Cavalaria, um “Balcão de Habitação e Energia”, nos dias de atendimento da jurista da DECO, o qual presta informação sobre direitos e deveres na energia, apoios sociais de combate à pobreza energética, os programas do Fundo Ambiental, direitos na habitação (mediação imobiliária, compra, arrendamento e condomínio), acesso à habitação (crédito habitação, crédito para obras, seguros associados) e apoios sociais no acesso à habitação, acrescenta a nota.