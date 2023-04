O Expresso esteve no Jardim da Liberdade, em Santarém

O Expresso esteve no Jardim da Liberdade, em Santarém, para mostrar as 50 capas que ajudam a contar a história de meio século de vida do jornal. Na fotografia, captada pela objectiva de O MIRANTE, estão Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, o director do Expresso, João Vieira Pereira, e Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém.