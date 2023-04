Segundo Plano

As comemorações do 25 de Abril em Santarém contam com grande envolvimento da comunidade. Um dos momentos altos é a cerimónia de homenagem a Salgueiro Maia, junto à estátua evocativa do capitão de Abril que liderou a coluna da Escola Prática de Cavalaria de Santarém que marchou sobre Lisboa nessa madrugada de há 49 anos. O espírito de Abril mantém-se vivo na cidade e os mais novos não são esquecidos na programação. Na imagem de arquivo de O MIRANTE alunos da escola primária das Fontainhas nas comemorações do 25 de Abril de 2014 em Santarém.