Autarca de Coruche critica greve dos bombeiros no 25 de Abril

O presidente da Câmara de Coruche considera que fazer greve no 25 de Abril, como está previsto acontecer nos bombeiros municipais, é “pouco democrático”. Francisco Oliveira recebeu do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) um pré-aviso de greve para durar durante 24 horas. “O 25 de Abril trouxe o direito à greve e contestação, mas este dia é para comemorar a conquista de direitos e regalias sociais”, disse em reunião do executivo municipal Francisco Oliveira.

O sindicato justifica que convocou a greve porque “os bombeiros municipais de Coruche estão impedidos de ter liberdade visto que não conseguem desfrutar, em pleno, os seus dias de folga”. Entre as reivindicações dos bombeiros está a reorganização do horário de trabalho em turnos de 12 horas, escalas de reforço aos turnos, pagamento do horário extraordinário, retribuição do trabalho realizado em dia feriado e o subsídio de turno a 25%.

Recorde-se que o SNBS intentou uma acção contra a Câmara de Coruche no Tribunal do Trabalho de Santarém, um processo que ainda segue os trâmites legais. Foi também entregue uma denúncia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra o Estado Português onde são tipificadas diversas situações nas relações laborais entre algumas autarquias do país e os bombeiros.