Começou a ser julgado ex-chefe de escoteiros por abuso da enteada

O suspeito, residente no Cartaxo, responde pelo crime de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável agravado.

Começou a ser julgado, à porta fechada, um antigo chefe dos Escoteiros de Portugal do Cartaxo por alegadamente ter abusado sexualmente da filha menor da sua companheira. O homem de 58 anos responde no Tribunal de Santarém pelo crime de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável agravado.

O arguido está obrigado à permanência na residência com pulseira electrónica e na altura em que a sua companheira, com quem vivia há um ano e meio, apresentou queixa, o suspeito negou os factos e salientou que não compreendia porque é que ela tinha feito uma denúncia deste tipo.

O homem é acusado pelo Ministério Público de ter aproveitado que a enteada, de 14 anos, estava sozinha em casa para ir ao quarto dela acordá-la com carícias. Depois despiu a menor da cintura para baixo e sujeitou-a a sexo oral. Depois de o arguido ter saído do quarto, a vítima enviou várias mensagens à irmã mais velha a contar o que tinha acontecido. A mãe da menina apresentou queixa no mesmo dia e terminou de imediato a relação conjugal.