Convento de Cristo assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O Convento de Cristo, em Tomar, assinala, até 23 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com diversas actividades que celebram o tema deste ano, “Património e Mudança”. “A Direção-Geral do Património Cultural, em colaboração com o ICOMOS Portugal, impulsiona a divulgação deste tema com a finalidade de dar seguimento à preocupação manifestada pelo ICOMOS e expressa na declaração de Emergência Climática em 2020, continuando, assim, a promover o potencial do património no caminho para uma acção climática inclusiva, transformadora e justa”, afirma uma nota da direcção do Convento de Cristo.

A 18 de Abril, dia oficial da efeméride, as entradas no Convento de Cristo foram gratuitas. A Capela de N.ª Senhora da Conceição esteve aberta ao público e foram realizadas visitas guiadas gratuitas para famílias num programa que incluiu a actuação do Ensemble de Guitarras do Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica de Gualdim Pais, no dia 18, e animação de espaços pela associação Thomar Honoris, que se realiza a 23 de Abril.