Cordão humano em Tomar em defesa do rio Nabão

Alunos de várias escolas de Tomar realizaram um cordão humano entre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro para sensibilizar para os problemas ambientais do rio Nabão. A iniciativa decorreu no dia 19 de Abril, pelas 11 horas. O evento surgiu no âmbito do projecto “Abraçar o Rio”, uma iniciativa promovida pelo Rotary Club de Tomar Cidade em parceria com o município de Tomar. Ansião, Alvaiázere, Ourém, Pombal e Tomar foram alguns dos municípios envolvidos na iniciativa, assim como 14 juntas de freguesia que são banhadas pelo rio.

Assinado em Dezembro de 2022, o projecto tem como objectivo sinalizar locais ao longo do percurso do rio, a criação de um website para consulta de informações sobre o rio e sensibilizar os alunos e os professores da região para a problemática do Rio Nabão. O cordão humano contou com a participação de alguns utentes do Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar, crianças do pré-escolar e alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade.

Recorde-se que há poucos meses, vários partidos políticos tomaram posição e manifestaram a sua revolta face à impunidade e incapacidade para resolver o problema da poluição do rio Nabão. Os autarcas têm insistido em respostas para questões como se estão previstas obras de melhoramento no funcionamento da ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) de Seiça, apontada como uma das principais fontes de poluição do rio.

O próprio município de Tomar já emitiu vários comunicados para partilhar a sua “preocupação e vergonha” pelos episódios recorrentes de poluição, lamentando que as câmaras municipais não tenham poder para intervir directamente nas questões relacionadas com os rios fora de espaço urbano.