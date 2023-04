Governo garante cinco milhões para Secundária de Coruche mas ainda não há projecto

Câmara assumiu o projecto e vai lançar um concurso para escolha de um gabinete de arquitectura e engenharia. É necessário fazer um levantamento das infraestruturas do espaço, porque não há projectos de especialidade de quando a escola foi feita.

O secretário de Estado da Educação, António Leite, garantiu ao presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, que estão reservados cerca de cinco milhões de euros para a recuperação da escola secundária da vila por ser considerada prioritária. Mas o projecto de remodelação muito dificilmente estará feito este ano, ou mesmo no primeiro mês de 2024. Porque não só ainda é preciso lançar o concurso público de selecção do gabinete projectista, depois esperar que não existam reclamações que entravem o processo, como também não há conhecimento das redes de água, eléctrica, comunicações e saneamento.

Será necessário fazer um levantamento do que está feito para o gabinete que ganhar o concurso fazer os projectos de especialidades. Apesar disso há o projecto do edificados da escola há cerca de três décadas e a câmara já definiu as linhas orientadoras do que pretende fazer na remodelação para comunicar ao projectista. O presidente do município revela que as obras serão custeadas na totalidade pela administração central.

No âmbito da transferência de competências, a escola, onde funciona a sede do agrupamento escolar, passou para a responsabilidade do município. O edifício da escola, que nunca foi alvo de remodelações, tem infiltrações, as casas de banho estão degradadas, há problemas eléctricos, entre outras situações. A Câmara de Coruche tem feito algumas obras de conservação e garante a manutenção para a escola poder funcionar.