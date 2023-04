“Hospitais são as empresas mais complexas de gerir”

Presidente do conselho de administração do Hospital de Santarém diz que hospitais são complexos de gerir devido aos orçamentos deficitários, a escassez de recursos humanos e o excesso de burocracia que dificulta a tomada de decisão.

Ao intervir na cerimónia de abertura do Seminário “Desafios na Gestão Hospitalar, Saúde e Engenharia”, que decorreu em Santarém, Ana Infante alerta que “a exigência que se coloca à gestão hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é comparável à gestão de qualquer outra empresa”. A presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) considera que a complexidade deste tipo de estrutura “que lida diariamente com a vida, a morte e o sofrimento humano“ não é tarefa fácil. “Se acrescentarmos os orçamentos deficitários, a escassez de recursos humanos e o excesso de burocracia que dificulta a tomada de decisão, depressa compreendemos que os hospitais são as empresas mais complexas de gerir”, vincou a responsável na abertura do evento promovido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), com o apoio do HDS e da Câmara Municipal de Santarém.

Ana Infante admitiu ainda que os desafios que a gestão hospitalar enfrenta nos dias de hoje são de grande preocupação para todos. “A contratação de recursos humanos especializados é uma dificuldade cada vez mais evidente, com fuga generalizada para o sector privado (e estrangeiro) onde os mesmos encontram melhores condições remuneratórias. Situação que desencadeia maiores dificuldades na resposta atempada do SNS e para os quais nos compete criar alternativas”, disse.

A presidente do conselho de administração aproveitou o momento para deixar o seu agradecimento a todos os profissionais do HDS “pelo profissionalismo e dedicação no desempenho da sua actividade, por vezes em condições adversas e com prejuízos claros para a sua vida pessoal e familiar”.

Na sessão de abertura intervieram António Lousada, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e João Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém. Seguiu-se uma mesa-redonda dedicada ao tema “Potencialidades e Desafios na Gestão Hospitalar”, moderada por António Proa, deputado da Assembleia da República, que contou com as intervenções de Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Médio Tejo, Hugo Sousa, director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria, José Delgado, presidente da Secção Regional Sul da OET, Pedro Bastos, administrador Cluster Descobertas na CUF, e Ana Infante.