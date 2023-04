Iniciativa em Alverca quer sensibilizar para a temática da deficiência

A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho promove na quinta-feira, 20 de Abril, a primeira de um conjunto de Experiências de Ex(In)Clusão, iniciativa que pretende sensibilizar a população e os comerciantes locais para as dificuldades sentidas pelas pessoas com deficiência no acesso aos serviços.

Entre as 15h00 e as 18h00, na Avenida Capitão Meleças, em Alverca, a iniciativa gratuita será realizada em parceria com a Associação Promotora do Ensino dos Cegos de Lisboa e estará aberta a todos os que queiram participar. O ponto de encontro será no posto dos CTT em Alverca do Ribatejo, junto à Estrada Nacional (EN) 10.