Nacional 3 em Azambuja condicionada devido a obras

A Estrada Nacional 3, entre o quilómetro zero e 14,540, no concelho de Azambuja, está condicionada ao trânsito até 2 de Maio, entre as 08h00 e as 17h00, devido a trabalhos de beneficiação do pavimento, informa a Infraestruturas de Portugal (IP), que em comunicado agradece compreensão para os eventuais transtornos que o condicionamento possa provocar.

De acordo com a empresa pública, foi “necessário proceder ao condicionamento do trânsito com a circulação a processar-se de forma alternada, à passagem pelo local dos trabalhos”, de modo a garantir a boa execução da obra, que arrancou a 17 de Abril, e as condições de segurança para os trabalhadores e automobilistas.