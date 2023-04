Peregrinação das Crianças regressa a Fátima sem restrições

O Santuário de Fátima vai voltar a receber, nos dias 9 e 10 de Junho, a Peregrinação Nacional das Crianças, desta vez sem os constrangimentos registados nos últimos três anos, devido à pandemia de Covid-19. “Como Maria, partilhar a alegria” é o tema proposto para esta peregrinação, em sintonia com o tema que o Papa Francisco escolheu para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, informou o Santuário de Fátima. “A alegria e o anúncio são as grandes chaves temáticas para esta que é já uma das mais emblemáticas peregrinações à Cova da Iria”, acrescenta a nota.

O programa da peregrinação começa na noite de 9 de Junho, com uma vigília de oração às 21h30, na Capelinha das Aparições, com a oração do rosário. O dia 10 de Junho começa com uma encenação pelas 09h30, na Basílica da Santíssima Trindade, e após a recitação do Rosário, às 10h00, na Capelinha das Aparições, segue-se a celebração da Missa às 11h00, no recinto de Oração. Às 15h00, de novo na Basílica da Santíssima Trindade, repete-se a encenação da manhã, seguindo-se a celebração de despedida. A Peregrinação Nacional das Crianças é uma das que regista maior afluência ao Santuário de Fátima.