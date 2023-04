Politécnico de Santarém inaugurou novo espaço para comunidade académica

O Instituto Politécnico de Santarém inaugurou o novo espaço da Tertúlia. Criada em 2013, a Tertúlia é um espaço cultural da comunidade académica aberto à comunidade local, que desenvolve e apoia actividades artísticas, socio-educativas, turísticas, culturais, entre outras. Música, jogos, buffet e surpresas não faltaram durante a iniciativa, que se realizou na quinta-feira, 13 de Abril, na Escola Superior de Educação e que contou com a actuação da Tuna Feminina Scalabitana.

O objectivo da Tertúlia é, segundo comunicado do Iwstituto Politécnico de Santarém, ajudar na integração de estudantes e trabalhadores das cinco escolas do Politécnico, bem como dos respectivos Serviços de Acção Social e Serviços Centrais, com a realização de actividades e projectos de animação sociocultural, num princípio de cooperação e trocas solidárias, perspectivando o desenvolvimento local e regional.