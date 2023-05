Centro histórico de Torres Novas privilegia peões

O centro histórico de Torres Novas é Zona Residencial de Coexistência (ZRC), com condicionamentos ao tráfego automóvel para favorecer o uso da via pública por peões e moradores. Em comunicado, o município torrejano afirma que a criação da ZRC afirma o centro histórico “como local de recreio e de convívio, valorizando a segurança e a qualidade de vida dos moradores e utilizadores locais” e “fomentando um novo conceito de utilização da ‘rua’ e do espaço público, permitindo, por exemplo, que as crianças voltem a brincar na rua”. Entre as medidas a adoptar contam-se o limite de velocidade de 20km/h para todos os veículos e a utilização da via pública, em toda a largura, pelos peões.