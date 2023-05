Coro Polifónico de Alpiarça assinala 30 anos com concerto

O Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro vai assinalar o 30º aniversário com o concerto que vai realizar-se no Pólo Enoturístico da Casa-Museu dos Patudos, no domingo, 7 de Maio, pelas 16h00. O concerto vai contar com a presença do Grupo Coral de Mafra e Coro Polifónico da SF 1º Dezembro do Montijo. As entradas são gratuitas.