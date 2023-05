Dia do Trabalhador assinalado na Chamusca com passeio de bicicletas antigas

Iniciativa vai com sete edições e é organizada pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande.

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realizou a 1 de Maio, Dia do Trabalhador, o sexto Encontro de Bicicletas Antigas. A iniciativa teve início às 09h00 na sede da União de Freguesias, onde se realizou um check-in e pequeno-almoço. De seguida, pelas 11h00, decorreu a “Hora da Bucha”, sendo que cada participante levou a sua própria comida. O evento terminou com um almoço convívio, no restaurante “Paragem da Ponte”, junto à ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca.

Os participantes juntaram-se também em frente à Igreja Matriz, localizada no centro da vila da Chamusca, para a tradicional bênção realizada pelo pároco. “O objectivo desta iniciativa, que junta sempre inúmeras pessoas, é mostrar o dinamismo das duas localidades, em que os participantes desfrutam de um dia de convívio e partilha”, refere a autarquia, presidida por Rui Martinho, em comunicado.