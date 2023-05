Empresa responsável por obras na Biblioteca de Tomar em incumprimento

Vice-presidente da autarquia justificou atraso na obra por incumprimento da empresa. Empreitada deveria ter sido concluída nos últimos meses de 2022.

A empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Biblioteca Municipal de Tomar “António Cartaxo da Fonseca” está meses atrasada devido a incumprimento por parte da empresa responsável pelos trabalhos. A informação foi dada em sessão camarária, que se realizou a 17 de Abril, pelo vice-presidente do município Hugo Cristóvão (PS). O autarca respondeu a uma questão levantada pelo vereador da oposição Tiago Carrão (PSD), que se mostrou surpreendido e com alguma indignação pelo facto da obra estar parada. “Houve mais algum pedido de prorrogação da obra? Qual é o prazo previsto para a sua conclusão?”, questionou.

Hugo Cristóvão revelou que a empresa responsável (Calaveiras Unipessoal, Lda) pediu a prorrogação do prazo. A autarquia decidiu indeferir o pedido por considerar que não há razões para tal, “estando assim a empresa em incumprimento”.

Recorde-se que a empreitada de requalificação do espaço iniciou-se a 12 de Maio de 2022 e, na altura, o prazo de execução da obra era de cerca de seis meses e o custo previsto era de mais de 210 mil euros. A obra assenta na requalificação da envolvente ao carvalho de grande porte, classificado como árvore de interesse público, eliminando o espelho de água e criando um novo acesso à biblioteca. Também vai ser alterado o estacionamento na Alameda dos Templários, do lado poente, renovado o mobiliário urbano e inseridas duas zonas de “street fitness”.