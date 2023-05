Exposição “Eu sou Liberdade” retrata vida e obra de Bernardo Santareno

A exposição “Eu sou Liberdade”, que retrata a vida e obra de Bernardo Santareno, considerado o maior dramaturgo do teatro do século XX e um dos maiores da história do teatro português, está patente na Escola Superior de Educação de Santarém até 19 de Maio. A entrada é livre e pode ser visitada durante o horário de funcionamento da escola. Sete painéis ilustram uma história de liberdade e humanismo, na obra poética e dramatúrgica de Bernardo Santareno, e na sua vida profissional como médico de saúde pública e psicologia, no Instituto de Orientação Profissional e na Fundação Rachel e Martin Sainz, na recuperação de pessoas cegas e amblíopes.

A exposição é financiada pela Câmara de Santarém, coordenada por Vicente Batalha e foi desenhada por José Gaspar com texto de José Manuel Rodrigues e apoio de José Miguel Noras, Nuno Domingos, Ana da Silva e José Manuel Soares, assim como agentes culturais do município nomeadamente Centro Dramático Bernardo Santareno, Veto Teatro Oficina, Grupo Cénico da Música Nova, Grupo de Teatro de Vale de Figueira, O Alvitejo, Associação Popular de Alcanhões e Aqui Há Gato.