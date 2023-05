Exposição Monda Sonora em itinerância em Riachos e Lapas

Visitar o curso do rio Almonda através de uma linha do tempo é possível através da instalação eco-acústica de imersão Monda Sonora. Riachos e Lapas são as primeiras localidades a receber a exposição que vai percorrer o concelho de Torres Novas.

A instalação eco-acústica de imersão Monda Sonora, um projecto do Colectivo249 que resulta de uma pesquisa sonora do património natural associado ao rio Almonda, vai estar em itinerância pelo concelho de Torres Novas até Junho. A exposição está patente no Museu Agrícola de Riachos até 12 de Maio, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira das 14h00 às 17h00, e aos sábados das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h00. Nas Lapas, a mostra pode ser visitada a partir de 10 de Junho e até a 25 de Junho (quintas e sextas-feiras das 14h30 às 18h00, e aos sábados e domingos das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h00), no edifício da escola primária.

Nesta instalação será possível visitar o curso do rio Almonda através de uma linha do tempo que se cria em analogia com o percurso geográfico do rio. Está ainda disponível a oficina Monda Sonora: Ressonâncias do Almonda que desafia os participantes a explorar os sons do rio Almonda, despertar a contemplação sonora, as memórias, a consciência ambiental, valorizando o património natural. Destinada ao público geral (limite máximo de 15 participantes), com a duração de 90 minutos, a actividade é de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória, e terá lugar em Riachos nos dias 5 e 6 de Maio e em Lapas a 16 e 17 de Junho.