Primeiro Festival do Campino vai realizar-se na Azinhaga

Cartaz do “I Festival do Campino”, evento que se vai realizar a partir de 2024 na Azinhaga, já foi lançado e pretende ser um certame anual de exaltação da cultura tradicional.

A Câmara Municipal da Golegã e a Associação “Toiro à Corda” lançaram o cartaz do “I Festival do Campino”, evento que se vai realizar a partir de 2024 na Azinhaga, pretendendo ser um certame anual de exaltação da cultura tradicional do país e especialmente da freguesia de Azinhaga. O projecto conta com a participação de um grupo de jovens da Azinhaga que desde o primeiro momento se mostrou empenhado e motivado em abraçar a ideia e trabalhar para que o evento seja um sucesso.

A Azinhaga tem uma ligação e um currículo ímpar na dedicação à criação de cavalos e à criação de toiros bravos, sendo exemplo disso a Ganadaria de Rafael José da Cunha, que a partir de 1830 criou toiros bravos de casta portuguesa e de onde saiu o primeiro toiro português lidado em Madrid. A Azinhaga é, também, a terra onde nasceram, viveram e trabalharam ilustres campinos que, nas ganadarias do concelho e noutras por Portugal fora, alimentaram com trabalho e talento as mais relevantes casas agrícolas do país, brilhando em cima do cavalo, perante o toiro bravo. Estes e outros argumentos são, na opinião do município, a chave para que se eleve e promova, a nível turístico e cultural, a “Azinhaga, Berço do Campino”.

A apresentação contou com as intervenções do presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, do representante da Associação Toiro à Corda, Diogo Romão e do vice-presidente do município, Diogo Rosa.