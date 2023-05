Atletas da Póvoa de Santa Iria com três pódios no regional de karate

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, participou com 17 atletas e quatro treinadores no Campeonato Nacional de Karate, fase Regional Centro Sul, tendo obtido três pódios: Afonso Batista foi campeão regional em Kumite Juvenis Masculinos +60kg; Áurea Vasco foi vice-campeã regional em Kumite Iniciados Feminino -44kg; e Mafalda Gama ficou em 3º lugar na categoria Kata Iniciados Feminino

A prova decorreu no dia 22 de Abril Pavilhão Desportivo Escolar Aristides Sousa Mendes, na Póvoa de Santa Iria, onde competiram 245 atletas de 51 clubes nacionais.