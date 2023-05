Dupla de teqball dos Caixeiros apurada para os European Games 2023

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A dupla João Pinheiro e Luís Santos, dos “Caixeiros” de Santarém, venceu o torneio de qualificação de teqball para os European Games 2023, que se realizam na Polónia, em Junho, garantindo assim presença na comitiva nacional que vai estar presente nesse torneio.

O teqball será modalidade de medalha pela primeira vez nos European Games 2023 e os atletas apurados irão integrar a delegação portuguesa, juntamente com atletas de outras 40 modalidades. Um marco na história do teqball nacional com os atletas dos “Caixeiros” a integrar aquela que será a primeira selecção nacional reconhecida pelas entidades oficiais que gerem o desporto em Portugal, diz o clube escalabitano em nota de imprensa.