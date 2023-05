Ginastas de Torres Novas vencem em Lisboa

As ginastas Mia Miele e Madalena Martins, do Clube de Ginástica de Torres Novas, alcançaram o primeiro lugar no Torneio de Lisboa de Ginástica Artística, nos escalões de iniciadas e de juvenis, respectivamente. Mia Miele, Madalena Martins e também Carolina Alves estão em preparação para o Campeonato Nacional da 2ª divisão de Ginástica Artística Feminina, que se realiza no fim de semana de 13 e 14 de Maio no Centro de Alto Rendimento da Anadia.