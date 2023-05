Ricardo Segurado eleito vice-presidente da Federação Portuguesa de Rugby

Ex-vereador da Câmara de Santarém integrou a lista liderada por Carlos Amado da Silva, residente no Cartaxo.

O ex-vereador da Câmara de Santarém Ricardo Segurado foi eleito vice-presidente da direcção da Federação Portuguesa de Rugby na lista liderada por Carlos Amado da Silva, residente no Cartaxo. Ricardo Segurado, natural e residente em Santarém, é jurista e já estava há um ano nessas funções, como elemento cooptado, tendo agora sido eleito para um mandato de quatro anos.

Destaque ainda para a eleição de Maria Manuel Tovar Faro, também de Santarém, como vogal do conselho de disciplina. A tomada de posse dos novos órgãos sociais decorreu no dia 27 de Abril em Lisboa.