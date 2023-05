Scalabis Night Race recebe 25 mil euros da Câmara de Santarém

A Scalabis Night Race regressou a Santarém no sábado, 22 de Abril e a organização, a cargo da associação Scalabis Night Runners, vai receber um apoio do município no valor de 25 mil euros. A atribuição do subsídio foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário. Neste regresso do evento o modelo manteve-se, com muita animação pelas ruas da cidade durante a prova nocturna que percorreu grande parte do planalto citadino e alguns dos seus pontos mais emblemáticos, incluindo a parada da antiga Escola Prática de Cavalaria. Não faltaram os campinos a cavalo, o fandango e até uma prova de vinho tinto, junto à emblemática Taberna do Quinzena. No final houve pampilhos e bifanas para repor energias.