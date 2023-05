Sporting de Tomar faz história ao vencer Taça de Portugal de hóquei em patins

Clube ribatejano venceu o Sporting Clube de Portugal no pavilhão de Tomar para júbilo dos seus adeptos.

O Sporting de Tomar fez história no domingo, 30 de Abril, ao conquistar pela primeira vez a Taça de Portugal de hóquei em patins, ao derrotar o Sporting Clube de Portugal nos penáltis (3-1), após empates no final do tempo regulamentar (4-4) e do prolongamento (5-5).

Anfitriã da ‘final four’ da Taça de Portugal, a equipa de Tomar, que já tinha surpreendido ao afastar o campeão em título e recordista de troféus FC Porto nas meias-finais, chegou ao intervalo a vencer por 2-1, empurrou a decisão para prolongamento ao empatar 4-4 nos segundos finais do tempo regulamentar e ‘forçou’ os penáltis ao igualar 5-5 na recta final do prolongamento.

O Sporting de Tomar estreia-se a vencer a competição na segunda final disputada, enquanto o Sporting falhou o ‘assalto’ ao quinto troféu, com a Taça de Portugal a escapar aos ‘leões’ há 33 anos.