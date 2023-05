Tenistas sub-16 do Ahead Clube de Ténis campeãs regionais

A equipa feminina sub-16 do Ahead Clube de Ténis, de Alverca, sagrou-se campeã regional após bater na final o CT Paço do Lumiar por 3-0. As jovens tenistas ficaram assim apuradas para disputar o campeonato nacional, em Julho.