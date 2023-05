Wildboys de Tomar com bons resultados na Taça de Portugal de Downhill

Atletas tomarenses alcançaram lugares de destaque nas diferentes categorias em mais uma etapa da Taça de Portugal de Downhill.

A terceira ronda da Taça de Portugal de Downhill decorreu em São Brás de Alportel, nos dias 15 e 16 de Abril. Os atletas de Tomar, Tomás Barreiros e Francisco Sousa, ficaram na 6ª e 10ª posição, entrando nos cinco melhores portugueses em prova, o que deixa boas perspectivas para o futuro. No feminino, a atleta tomarense Margarida Bandeira conseguiu o terceiro lugar do pódio e continua na luta pela geral da taça. Os cadetes Pedro Martins e Gonçalo Camões conseguiram lugares de destaque, alcançando o quinto e sexto lugares na prova, estando nos três melhores portugueses em competição.

Na categoria de C2 destaque para Jack Reading (Gravity School Racing) – que deixou a concorrência a dois segundos ou mais - e para Kira Zamora (101% DH) que foram os vencedores das corridas de elite. Tiago Ladeira (Miranda Factory Team) arrecadou a segunda posição com mais dois segundos que o vencedor.

Os Wildboys, equipa de Tomar, estão na terceira posição do ranking da Taça de Portugal. No dia 7 de Maio vão disputar mais uma prova, desta vez em Boticas.