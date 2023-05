X3 Padel Indoor de Rio Maior assinala Dia da Mãe com desconto

A Equipa do X3 Padel Indoor, de Rio Maior, vai assinalar o Dia da Mãe, 7 de Maio, com a oferta de 30 por cento de desconto, para que elas possam jogar com os seus filhos. Para a equipa trata-se de oferecer um miminho a todas as mães, dando importância ao tempo de qualidade passado em família. O complexo desportivo X3 Padel Indoor Rio Maior fica na zona empresarial da cidade.