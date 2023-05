Bárbara Bandeira e Diogo Piçarra na Feira de Magos

Bárbara Bandeira, Calema, Diogo Piçarra e Ivandro são os destaques musicais da Feira de Magos, que regressa a Salvaterra de Magos de 11 a 14 de Maio. Além dos concertos, o certame conta com actividades taurinas e equestres, divertimentos de feira, artesãos, produtores locais e regionais, empresas do concelho ligadas ao sector agrícola e diversas exposições. O programa começa na quinta-feira, 11 de Maio, pelas 17h00, com a inauguração da exposição “Gentes da nossa terra”, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. A abertura oficial do certame está marcado para as 20h00, seguindo-se o concerto com Ivandro.

Bárbara Bandeira sobe ao palco da Feira de Magos na sexta-feira, 12 de Maio, pelas 22h00. À meia-noite realiza-se uma vacada no recinto da feira. No sábado, 13 de Maio, destaque para a romaria a cavalo a Nossa Senhora da Conceição, pelas 11h00, após a bênção dos cavalos e cavaleiros que participam na romaria. A bênção decorre na Capela da Misericórdia e vai ter um momento musical com Laura Macedo e Marcelo Silva. Às 22h00 Diogo Piçarra actua seguindo-se, pelas 23h30, a iniciativa “Salvaterra em festa desde 1967”, no auditório da Capela Real, numa organização da Comissão de Festas de Salvaterra de Magos.

No último dia da Feira de Magos, domingo, 14 de Maio, há corrida de toiros, a já tradicional “Corrida do Tomate”, pelas 17h00, organizada pelos Amigos da Praça de Toiros de Salvaterra de Magos. Os Calema sobem ao palco pelas 22h00 e o certame encerra com fogo-de-artifício no Cais da Vala Real, pelas 23h00.