Tradição ainda é o que era e o Congresso da Sopa está de volta a Tomar

O evento conta este ano com 42 variedades de sopa, da responsabilidade de 27 entidades participantes, entre restaurantes e associações.

O Congresso da Sopa, evento gastronómico iniciado há quase 30 anos, realiza-se no sábado, 6 de Maio, no Mouchão, em Tomar. “Iniciativa pioneira na consagração deste prato como destino gastronómico em Portugal”, o evento conta este ano com 42 variedades de sopa, da responsabilidade de 27 entidades participantes, entre restaurantes e associações. A autarquia assegura que “haverá sabores para todos os gostos, desde os clássicos como canja, sopa da pedra ou sopa de peixe, até propostas mais arrojadas e originais, entre as quais sopa medieval de urtiga, capuccino de cogumelos, sopa de lentilhas e gengibre, sopa (e também canja) de leitão, sopa de cogumelos com paprica ou sopa de caranguejo”. Parte das receitas reverterão para o Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar (CIRE).