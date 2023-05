Grupo de folclore da Polónia abrilhantou inauguração do Núcleo Escolar da Erra

Um grupo de folclore da Polónia abrilhantou a cerimónia de inauguração do Núcleo Escolar da Erra com as suas danças tradicionais. O grupo esteve de estadia em Coruche a propósito do Festival Internacional de Folclore.