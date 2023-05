Segundo Plano

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os Sabores do Toiro Bravo estiveram de regresso a Coruche no passado fim-de-semana, num evento que alia a gastronomia às tradições e cultura locais. À mesa estiveram algumas receitas tendo a carne de toiro bravo como inspiração e em palco não faltaram as danças e cantares locais incluindo o célebre fandango. A imagem de arquivo de O MIRANTE é de Maio de 2015.