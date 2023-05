Deputados europeus do PCP fizeram périplo pelo distrito de Santarém

Os deputados do PCP no Parlamento Europeu estiveram no distrito de Santarém entre 26 e 29 de Abril. Durante estes dias, os deputados João Pimenta Lopes e Sandra Pereira visitaram vários concelhos do distrito onde contactaram com trabalhadores, empresários e utentes dos serviços públicos. Os deputados marcaram presença nas oficinas da CP e estação ferroviária no Entroncamento, e ainda na estação rodoviária de Santarém. A ponte da Chamusca foi outro dos locais que mereceu a visita dos comunistas assim como os hospitais de Tomar, de Santarém e de Torres Novas.

As jornadas parlamentares abordaram essencialmente os problemas nas áreas da saúde, educação, habitação, transportes e acessibilidades. Segundo nota da organização regional de Santarém do PCP, “as jornadas permitiram um olhar atento sobre o rumo de empobrecimento, desinvestimento e desertificação que o distrito de Santarém enfrenta, resultado da política de direita prosseguida pelos sucessivos governos do PS, PSD e CDS-PP”.