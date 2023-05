Alcanena comemora 109º aniversário do concelho

O município de Alcanena vai assinalar o 109º aniversário do concelho de Alcanena, que se comemora a 8 de Maio, com várias iniciativas. Os festejos começam no domingo, 7 de Maio, com um concerto com a cantora Ana Bacalhau, na Praça 8 de Maio, pelas 21h30. Na segunda-feira, 8 de Maio, feriado municipal, pelas 08h00, há alvorada em todas as freguesias do concelho. Pelas 09h00 há o içar da bandeira, na Praça 8 de Maio, junto ao edifício dos paços do concelho, com guarda de honra pelos Bombeiros Municipais de Alcanena, seguindo-se uma homenagem aos fundadores do concelho.

As cerimónias prosseguem no cemitério da vila onde, pelas 09h15, vão ser homenageados os autarcas já falecidos. Pelas 17h30 decorre a sessão solene, no salão nobre dos paços do concelho, com entrega de condecorações e visita à galeria dos presidentes.