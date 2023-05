As escolas do concelho de Santarém foram palco de diversas actividades

As escolas do concelho de Santarém foram palco de diversas actividades no âmbito das comemorações do 49º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974. O Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, recebeu a visita de Berta Pereira com ‘Era uma vez um País’, onde se contou a história do livro ‘O Tesouro’, de Manuel António Pina, seguida de uma conversa com os alunos.