Associações do concelho de VFX recebem cinco mil euros

Quatro associações do concelho de Vila Franca de Xira vão receber apoios totais de título excepcional de 5.440 euros visando apoiar a realização de diversas entidades. Entre elas está a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo, que recebeu 430 euros para apoiar o Encontro de Escolas de Infantes e Cadetes e 1º desfile de fanfarras dos bombeiros que se realizou a 22 de Abril.

Também foi apoiado o Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Calhandriz com 1.010 euros para financiar um passeio pedestre interpretativo aos Fortes das Linhas de Torres (que se realiza a 7 de Maio) e a União Desportiva e Columbófila Adoslouquense vai receber dois mil euros para apoiar a realização da sétima edição do Massacre Metal Fest, agendado para os dias 6 e 7 de Maio. Por fim, o município vai entregar dois mil euros à União Portuguesa de Karaté Kenpo, que organiza em Alhandra de 24 a 30 de Maio o Encontro Internacional de Kenpo. A proposta de atribuição dos subsídios foi aprovada por unanimidade.