Bombeiros da Castanheira recebem apoio de 12 mil euros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo vai receber um apoio municipal de 12 mil euros, destinado a comparticipar parte das despesas com o plano de formação conjunta dos bombeiros do município. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Entre a formação a ser dada aos bombeiros está a destinada a ingressar na carreira, progredir ou obter especialização.