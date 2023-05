Concluídas obras de reforço estrutural na Ponte Rainha D. Amélia

Travessia centenária sobre o Tejo liga concelhos do Cartaxo e Salvaterra de Magos

A empresa pública Infraestruturas de Portugal concluiu os trabalhos de manutenção das fundações e da reabilitação dos pilares da Ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos de Cartaxo e Salvaterra de Magos. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Cartaxo em sessão camarária. João Heitor (PSD) congratula-se com o fim dos trabalhos de reforço estrutural da Ponte Rainha D. Amélia, uma obra da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, que representa um investimento de cerca de 1,7 milhões de euros.

A necessidade dos trabalhos decorreu de uma inspecção estrutural detalhada à ponte durante a qual foram identificadas várias necessidades de intervenção, com destaque para o Pilar P13 e para o desempenho do aparelho de apoio do Encontro E2. Dada a proximidade entre os pilares da Ponte Rainha D. Amélia e da ponte ferroviária na proximidade a IP decidiu estudar soluções de protecção das fundações que abrangessem os pilares de ambas as pontes de modo assegurar a segurança dos utilizadores que usam a ponte para travessia quer pedonal, quer rodoviária.