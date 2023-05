Despiste de carro faz um ferido grave em Coruche

O despiste de um automóvel, seguido de capotamento, provocou dois feridos, um deles em estado grave na Estrada Nacional 119 em Coruche. O acidente ocorreu na Quinta Grande, no dia 1 de Maio, por volta das 15h20. Os dois feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. Segundo o Sub-Comando da Lezíria da Protecção Civil, nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche e Bombeiros Voluntários de Benavente, a equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e o Helicóptero do INEM de Évora.